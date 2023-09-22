Петунин: если в «Северстали» решат, что я не нужен, ничего не смогу с этим поделать

Нападающий «Северстали» Александр Петунин прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба.
«Что поможет команде исправить ситуацию? Мы много ошибаемся, нам нужно это исправлять и больше слушать тренерский штаб. Понятно, что все стараются, но где-то нужно быть подсобраннее. К тому же мы ещё притираемся друг к другу.
Давит ли отсутствие голов в контрасте с прошлой регуляркой? Нет, стараюсь абстрагироваться от личной статистики. Всегда хочется, чтобы выигрывала команда. Конечно, приятно, когда твои голы в этом помогают, но хороший хоккеист должен в первую очередь играть на команду: когда надо — обороняется, когда надо — атакует.
В связи с частой ротацией пошли слухи, что могу покинуть «Северсталь»? Это не ко мне вопрос. Делаю всё возможное, чтобы приносить пользу команде. Если в «Северстали» решат, что я не нужен, ничего не смогу с этим поделать. Для хоккеистов это рабочий момент, меня уже не раз обменивали, так что мне не привыкать», — приводит слова Петунина Охтинский пресс-центр.
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