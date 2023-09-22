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Форвард «Северстали» Петунин считает, что отменённый гол повлиял на развитие игры со СКА

Форвард «Северстали» Петунин считает, что отменённый гол повлиял на развитие игры со СКА
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Нападающий «Северстали» Александр Петунин прокомментировал поражение в матче Континентальной хоккейной лиги со СКА (1:4).

«Думаю, мы немного подустали, всё-таки у «Северстали» третья подряд игра на выезде с разницей в день. Соперник был очень сильно мотивирован. Если бы засчитали наш второй гол, игра могла бы сложиться для нас по-другому. СКА лучше двигался, но у «Северстали» были возможности переломить игру.

Отменённая шайба всё-таки сыграла свою роль в итоговом результате? Она повлияла на развитие игры. Нам не хватило этого гола.

Я провёл третью игру в текущем сезоне, соскучился ли по хоккею? Конечно. Каждый хоккеист хочет играть как можно больше. Сегодня была не самая удачная игра, в будущем сделаю всё возможное. Главное — приносить пользу команде», — приводит слова Петунина Охтинский пресс-центр.

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