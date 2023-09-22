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Кузнецов рассказал, что хоккеисты «Вашингтона» научились материться на русском языке

Кузнецов рассказал, что хоккеисты «Вашингтона» научились материться на русском языке
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов рассказал, что в раздевалке говорит с Александром Овечкиным на русском языке.

«По-русски говорим с Овечкиным в раздевалке? Да, а на каком ещё? Непонятно будет.

Кто-то «пихает», что на русском? Нет, им нравится слушать. И они научились. Матерятся. Кто лучше всех? Карлсон, наверное. Он прям чётко. Был Орпик. Он уже пришёл готовый с «Питтсбурга». Женя (Малкин. — Прим. «Чемпионата») поработал? Да, больше говорят, что женины друзья поработали, когда приезжали», — сказал Кузнецов в видео на YouTube-канале «Скользкий Лёд».

Евгений Кузнецов выступает в «Вашингтон Кэпиталз» с 2014 года. Он является обладателем Кубка Стэнли 2018 года. В составе сборной России Кузнецов стал двукратным чемпионом мира (2012, 2014).

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