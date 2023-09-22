Борис Михайлов — о кризисе ЦСКА: где голы в большинстве? Попов с лавки должен забивать?

Двукратный олимпийский чемпион, почётный президент и член наблюдательного совета ЦСКА Борис Михайлов высказался о неудачной серии армейцев в КХЛ.
«Прибавить должен каждый игрок команды ЦСКА. Причём прибавить во всём: в движении, в борьбе, в ответственности. Я бы сказал, что если нападающие не забивают, то вся команда должна работать и чётко выполнять свои обязанности по обороне. Те игроки, которые выходят играть в большинстве, почему-то не несут ответственности за те моменты, которые они обязаны создавать. Тем более Сергей Викторович (главный тренер ЦСКА Фёдоров. – Прим. «Чемпионата) никого не трогает, они играют таким составом два года. А где голы в большинстве? Что, Александр Попов должен забивать, который стоит на лавке?
Такое ощущение, что они просто в начале игры не готовы к борьбе и включаются только тогда, когда проигрывают в счёте. А это не очень хорошо. Тренерский штаб это понимает и будет работать в этом направлении», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
- 22 сентября 2023
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