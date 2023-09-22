КХЛ перенесла время начала матча «Куньлунь» — «Спартак» 7 октября

Время начала матча «Куньлунь Ред Стар» — «Спартак», который состоится 7 октября, перенесено с 17:00 на 13:00 мск. Об этом сообщила пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 11 очков после девяти матчей. «Куньлунь Ред Стар» находится на шестой строчке, заработав 10 очков за 10 матчей. Первое место на Западе занимает московское «Динамо» — 14 очков после девяти игр.

Команды уже встречались в этом сезоне 2 сентября. Победу одержал «Куньлунь Ред Стар» со счётом 4:3. В составе пекинской команды отличились Девин Броссо, Цзян Фу, Джейк Челиос и Джейсон Фрэм. За «Спартак» заброшенными шайбами отметились Михал Чайковски, Николай Голдобин и Павел Порядин.