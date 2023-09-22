Сопин — о возможном уходе защитника Малышева: «Динамо» это точно сейчас не обсуждает

Спортивный директор московского «Динамо» Алексей Сопин ответил, планирует ли клуб возможное расставание с защитником Антоном Малышевым.

«Планируем ли возможное расставание с защитником Малышевым, который ещё не сыграл ни одного матча в сезоне? В данный момент это точно не обсуждается. Антон находится в команде, готовится. Понятное дело, что в межсезонье линия обороны стала более именитой и более солидной, и конечно, в такой ситуации труднее пробиваться в состав. Но он работает и ждёт своего шанса. Думаю, что тренерский штаб будет его использовать, а что будет дальше, покажет только время», — сказал Сопин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

«Динамо» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 14 очков за девять матчей.