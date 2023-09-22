А. Сафронов: нам в России нужно объявить бойкот деструктивным спикерам из-за бугра

Советник президента московского «Динамо», бывший гендиректор бело-голубых и генменеджер сборной России Андрей Сафронов прокомментировал высказывания россиян, проживающих за рубежом, в том числе выступление защитника Никиты Задорова.

«Всегда говорю и готов повториться: нам в России нужно как можно сильнее поддерживать патриотизм, продвигать уважение к своим святыням, к своей истории, к своим национальным свершениям. У нашей страны славные достижения, и ими нужно гордиться. Уважение к предкам и правда об их подвигах — первый шаг на пути к тому, чтобы плодотворно работать сейчас, двигать Россию вперёд. А ведь это наша общая цель.

И если нам хотят помешать, сбить ориентиры — нужно просто объявить бойкот деструктивным спикерам. Я бы вообще запретил средствам массовой информации тиражировать «мнения» эмигрантов. Что это за нездоровая мода, кому вообще могут быть интересны их суждения? Взять нашу хоккейную сферу. Человек, которому безразлична судьба Родины, из Америки льёт грязь на нашу страну — для чего все пересказывают друг другу его бредни?

«Из-за бугра» очень легко учить всех жизни, но выглядит-то это недостойно. Сейчас российский спорт в непростом положении — и тем не менее тысячи наших соотечественников продолжают упорно трудиться, бороться за победы и медали. Посмотрите, как здорово выступили на чемпионате мира наши борцы, сколько путёвок на Олимпиаду завоевали. Даже если нас на ОИ не пустят, эти ребята показали всему миру силу русского спорта, русского характера. Такие люди и должны быть примером. А если окопавшиеся за рубежом персонажи ничего не дают стране, то и ценность их мнения ничтожна. Если у вас так болит сердце за Родину — так возвращайтесь и работайте тут. Делайте что умеете, созидайте, поднимайте хоккей и другие виды спорта. Вносите свой вклад в развитие и доказывайте свою компетентность конкретными делами. Самоотверженный труд на благо отечественного спорта — это достойное деяние под силу только профессионалам и людям, любящим свою Родину. А закордонная философия нам тут в России не нужна», — сказал Сафронов «Чемпионату».