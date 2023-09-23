О'Делл — о деле Федотова: никто не знает, чего ждать дальше

Нападающий московского «Динамо» Эрик О'Делл прокомментировал ситуацию с российским вратарём ЦСКА Иваном Федотовым. Голкипер выступает за армейский клуб, несмотря на дисквалификацию со стороны Международной федерации хоккея.

«Не знаю, что происходит. Если честно, это не моё дело, но мне кажется, никто не знает, чего ждать дальше. Но это их решение. Переживаю ли, что санкции ИИХФ могут задеть и других игроков, особенно легионеров? Если честно, не знаю, не особо за этим слежу. У нас матчи идут, да и, в общем, мне всё равно», — сказал О'Делл в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полное интервью с О'Деллом читайте на «Чемпионате»: