Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

О'Делл — о деле Федотова: никто не знает, чего ждать дальше

О'Делл — о деле Федотова: никто не знает, чего ждать дальше
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Эрик О'Делл прокомментировал ситуацию с российским вратарём ЦСКА Иваном Федотовым. Голкипер выступает за армейский клуб, несмотря на дисквалификацию со стороны Международной федерации хоккея.

«Не знаю, что происходит. Если честно, это не моё дело, но мне кажется, никто не знает, чего ждать дальше. Но это их решение. Переживаю ли, что санкции ИИХФ могут задеть и других игроков, особенно легионеров? Если честно, не знаю, не особо за этим слежу. У нас матчи идут, да и, в общем, мне всё равно», — сказал О'Делл в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полное интервью с О'Деллом читайте на «Чемпионате»:

Материалы по теме
«Никто не понимает, зачем СКА избавился от Гусева». Интервью с канадцем из «Динамо»
Эксклюзив
«Никто не понимает, зачем СКА избавился от Гусева». Интервью с канадцем из «Динамо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android