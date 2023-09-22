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«Думаю, это фейковые новости». О'Делл — о слухах, что Гусев злоупотребляет пивом

«Думаю, это фейковые новости». О'Делл — о слухах, что Гусев злоупотребляет пивом
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Нападающий московского «Динамо» Эрик О'Делл поделился мнением о слухах, что Никита Гусев злоупотребляет пивом, и ответил на вопрос, как в Канаде относятся к новостям об употреблении алкоголя спортсменами.

«В Канаде похоже, но в России больше раздувают из мухи слона. У нас такое тоже немного обсуждали бы, но не на первых полосах газет. Тут к этому серьёзнее относятся. Но я думаю, это фейковые новости», — сказал О'Делл в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Напомним, Гусев не попадал в состав СКА в прошлом сезоне. Многие связывали это с тем, что форвард злоупотребляет пивом. В минувшее межсезонье Никита перешёл в московское «Динамо».

Полное интервью с О'Деллом можно будет прочитать завтра, 23 сентября, в 10:00 на «Чемпионате».

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