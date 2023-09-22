«Ничего такого, если люди будут знать». О'Делл — о публикации зарплат в КХЛ

Нападающий московского «Динамо» Эрик О'Делл поделился мнением о том, что зарплаты игроков КХЛ раскрывают.
«Я смог улучшить условия контракта? Да (улыбается). У меня был хороший сезон. Да, была обидная травма, потому что я хорошо играл, но я вернулся и потрясающе провёл плей-офф. Хорошо, что удалось договориться с «Динамо», мы с семьёй именно этого и хотели. Очень рад, что остался в команде! Когда тебе где-то комфортно, не хочется ничего менять. Уже всех знаешь — тренеров, игроков, знаешь, куда движется команда. И у нас великолепная команда, которая потенциально может победить. Поэтому я и хотел остаться.
Как отношусь к публикации зарплат игроков в КХЛ? Мне кажется, ничего такого, если люди будут знать зарплаты. На самом деле, не знаю, почему здесь не публикуют зарплаты, но лично мне всё равно», — сказал О'Делл в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.
Полное интервью с О'Деллом можно будет прочитать завтра, 23 сентября, в 10:00 на «Чемпионате».
- 22 сентября 2023
-
23:26
-
23:18
-
23:09
-
23:00
-
22:53
-
22:47
-
22:37
-
22:20
-
22:16
-
22:10
-
22:00
-
21:51
-
21:38
-
21:25
-
21:14
-
21:06
-
21:00
-
20:50
-
20:35
-
20:18
-
19:55
-
19:37
-
19:12
-
18:55
-
18:35
-
18:18
-
17:57
-
17:35
-
17:10
-
16:41
-
16:36
-
16:16
-
15:58
-
15:54
-
15:51