«Ничего такого, если люди будут знать». О'Делл — о публикации зарплат в КХЛ

Нападающий московского «Динамо» Эрик О'Делл поделился мнением о том, что зарплаты игроков КХЛ раскрывают.

«Я смог улучшить условия контракта? Да (улыбается). У меня был хороший сезон. Да, была обидная травма, потому что я хорошо играл, но я вернулся и потрясающе провёл плей-офф. Хорошо, что удалось договориться с «Динамо», мы с семьёй именно этого и хотели. Очень рад, что остался в команде! Когда тебе где-то комфортно, не хочется ничего менять. Уже всех знаешь — тренеров, игроков, знаешь, куда движется команда. И у нас великолепная команда, которая потенциально может победить. Поэтому я и хотел остаться.

Как отношусь к публикации зарплат игроков в КХЛ? Мне кажется, ничего такого, если люди будут знать зарплаты. На самом деле, не знаю, почему здесь не публикуют зарплаты, но лично мне всё равно», — сказал О'Делл в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Полное интервью с О'Деллом можно будет прочитать завтра, 23 сентября, в 10:00 на «Чемпионате».