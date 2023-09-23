О'Делл: некоторые команды КХЛ пока удивляют, но через месяц всё изменится
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Нападающий московского «Динамо» Эрик О'Делл поделился мнением о командах, которые неожиданно высоко забрались на старте нового сезона КХЛ.
«Удивлён ли положением дел в турнирной таблице? Да уж, но сезон только начался. Некоторые команды пока удивляют, но мы понимаем, что всё достаточно быстро изменится. Я бы сказал, уже через месяц. Мы идём вторыми, у нас всё в порядке», — сказал О'Делл в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.
Отметим, что «Динамо» лидирует в Западной конференции с 14 очками в девяти матчах. Второе место занимает «Торпедо» (13 баллов), третье — «Сочи» (12). На шестой позиции расположился «Куньлунь Ред Стар» (10). ЦСКА — восьмой (7), СКА — девятый (6).
Полное интервью с О'Деллом читайте на «Чемпионате»:
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