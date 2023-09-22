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«Вы видели это?!» Александр Овечкин сыграл в гольф на льду

«Вы видели это?!» Александр Овечкин сыграл в гольф на льду
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сыграл в гольф на льду. Об этом сообщает пресс-служба «столичных».

«У кого-нибудь получилось?» — сказал Овечкин.

После этого капитан «Вашингтона» в полной экипировке сделал три удара. Первым Овечкин попал в лунку. Двумя другими — нет. При этом третьим ударом капитан «Вашингтона» попал по второму мячику.

«Боже мой… вы видели это?!» — сказал Овечкин.

Напомним, Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. Впереди его ждёт 18-й сезон в НХЛ. За это время нападающий сыграл в 1347 встречах, в которых забросил 822 шайбы, отдал 663 результативные передачи и суммарно набрал 1485 очков при общем показателе полезности «+67». Кроме того, Овечкин выиграл Кубок Стэнли в 2018 году, принял участие в 13 чемпионатах мира, стал трёхкратным чемпионом мира (2008, 2012, 2014), а также поиграл на трёх Олимпийских играх (2006, 2010 и 2014).

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