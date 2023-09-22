«Вы видели это?!» Александр Овечкин сыграл в гольф на льду

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сыграл в гольф на льду. Об этом сообщает пресс-служба «столичных».
«У кого-нибудь получилось?» — сказал Овечкин.
После этого капитан «Вашингтона» в полной экипировке сделал три удара. Первым Овечкин попал в лунку. Двумя другими — нет. При этом третьим ударом капитан «Вашингтона» попал по второму мячику.
«Боже мой… вы видели это?!» — сказал Овечкин.
Напомним, Овечкин выступает в Национальной хоккейной лиге с 2005 года. Впереди его ждёт 18-й сезон в НХЛ. За это время нападающий сыграл в 1347 встречах, в которых забросил 822 шайбы, отдал 663 результативные передачи и суммарно набрал 1485 очков при общем показателе полезности «+67». Кроме того, Овечкин выиграл Кубок Стэнли в 2018 году, принял участие в 13 чемпионатах мира, стал трёхкратным чемпионом мира (2008, 2012, 2014), а также поиграл на трёх Олимпийских играх (2006, 2010 и 2014).
- 22 сентября 2023
-
20:18
-
19:55
-
19:37
-
19:12
-
18:55
-
18:35
-
18:18
-
17:57
-
17:35
-
17:10
-
16:41
-
16:36
-
16:16
-
15:58
-
15:54
-
15:51
-
15:43
-
15:40
-
15:30
-
15:28
-
15:15
-
15:15
-
15:00
-
14:59
-
14:46
-
14:30
-
14:24
-
14:18
-
14:08
-
14:00
-
13:56
-
13:50
-
13:45
-
13:40
-
13:30