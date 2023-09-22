«А сами как думаете?» Овечкин резко ответил на вопрос журналиста о плей-офф

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал о подготовке к новому сезону НХЛ.

«У клуба было насыщенное лето. Мы, игроки, просто ждём, что произойдёт. Кто останется, кто нет, кого обменяют, а кого нет. Мы стараемся подготовиться к сборам, чтобы быть в форме и показать свой максимум.

Длинное межсезонье, конечно, помогает. В том году у нас было много травм, и у нас было почти четыре месяца, чтобы восстановиться и подготовиться к сезону. Я делал что-то новое при подготовке, но самое главное, надо было восстановить организм после того, что было в том году. Чувствую себя хорошо. Надеюсь, травмы не вернутся.

Да, давно у меня не было такого длинного межсезонья, но это стало звоночком. Понимаешь — ладно, ребята, надо быть лучше в начале сезона, потому что в прошлом году мы поплатились за потерю очков на старте чемпионата. И потом пытались наверстать, когда оставалось 20 матчей.

Нам нужна стабильность, все должны быть заодно. По травмам никогда нельзя предсказать. На сборах изучим систему, уверен, у нас всё будет в порядке. Мы должны доказать, что можем вернуться в плей-офф? Не думаю, что нам надо слушать этих людей. Слушать надо тренера, партнёров по команде. Если слушать всех подряд, будет бардак. Жду ли, что мы выйдем в плей-офф? А сами как думаете?» — приводит слова Овечкина пресс-служба «Вашингтона».