Овечкин поделился мнением о 34-летнем новичке «Вашингтона» Пасиоретти
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о 34-летнем новичке команды Максе Пасиоретти, а также о состоянии Никласа Бекстрёма.
«Все знают Макса Пасиоретти, он элитный игрок, был капитаном «Монреаля». Последние два года у него были травмы, тяжёлые сезоны. Надеюсь, он не будет торопиться с восстановлением. Надеюсь, мы сможем выиграть несколько матчей, набрать очки, и потом, когда он вернётся, у нас появится ещё одно сильное оружие.
Бекстрём в хорошей форме, думаю, он готов к сезону. Мы давно играем вместе. Я знаю его сильные стороны, он — мои, так что нам надо просто играть друг за друга, помогать друг другу», — приводит слова Овечкина пресс-служба «Вашингтона».
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