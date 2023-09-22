Овечкин поделился мнением о 34-летнем новичке «Вашингтона» Пасиоретти

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о 34-летнем новичке команды Максе Пасиоретти, а также о состоянии Никласа Бекстрёма.

«Все знают Макса Пасиоретти, он элитный игрок, был капитаном «Монреаля». Последние два года у него были травмы, тяжёлые сезоны. Надеюсь, он не будет торопиться с восстановлением. Надеюсь, мы сможем выиграть несколько матчей, набрать очки, и потом, когда он вернётся, у нас появится ещё одно сильное оружие.

Бекстрём в хорошей форме, думаю, он готов к сезону. Мы давно играем вместе. Я знаю его сильные стороны, он — мои, так что нам надо просто играть друг за друга, помогать друг другу», — приводит слова Овечкина пресс-служба «Вашингтона».