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«Это то, над чем мне нужно работать». Капризов рассказал о своих планах на новый сезон НХЛ

«Это то, над чем мне нужно работать». Капризов рассказал о своих планах на новый сезон НХЛ
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Нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов поделился ожиданиями перед стартом сезона.

«Я готов к этому году. Что произошло в минувшем сезоне, осталось в прошлом. Каждый год ты учишься на своих ошибках. Ты принимаешь эти поражения и учишься на них. Пытаешься стать лучше. Учишься. Продолжаешь совершенствоваться в межсезонье и, как и каждый год, с нетерпением ждёшь нового сезона, чтобы учиться на своих ошибках, применить эти знания на практике и провести сезон гораздо лучше.

Я планирую стать лучше в этом сезоне. И избежать тех ошибок, которые я совершил в прошлом плей-офф. Сделать каждый матч, каждый сезон более стабильными. Провести намного больше хороших встреч, чем провальных. Ограничить количество плохих матчей. Увеличить количество хороших. Продолжать выходить на каждый матч и выкладываться. Я думаю, это то, над чем мне нужно работать», — приводит слова Капризова The Athletic.

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