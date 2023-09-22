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Легендарный 38-летний вратарь Флёри ответил на вопрос о возможном завершении карьеры

Легендарный 38-летний вратарь Флёри ответил на вопрос о возможном завершении карьеры
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Голкипер «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри рассказал о своих мыслях по поводу возможного завершения карьеры. Сейчас легендарному вратарю 38 лет.

«Я думал об этом этим летом, но просто сказал себе, что отдам себя этому сезону, посмотрю, как пойдёт, посмотрим, как я буду чувствовать себя физически и морально, смогу ли я останавливать шайбу и просто принять решение, в конце концов (улыбается). Я не хочу слишком много думать об этом в каждом матче: «Знаешь, о, всё идёт хорошо, я буду играть ещё сезон» или «Всё идёт плохо, я больше не хочу играть». Понимаете, что я имею в виду? В этом сезоне будут взлёты и падения. Я постараюсь пройти через это и в конце принять решение», — приводит слова Флёри The Athletic.

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