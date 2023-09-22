Андрей Свечников оценил шансы на возвращение на лёд в ближайшее время после тяжёлой травмы

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников поделился мыслями о ходе восстановления после тяжёлой травмы.

«Возвращение на лёд в ближайшее время? Шансы хорошие, но, честно говоря, ничего обещать не могу. Посмотрим, как я буду себя чувствовать через несколько недель», — приводит слова Свечникова ESPN.

Напомним, Свечников пропустил остаток прошлого сезона из-за разрыва передней крестообразной связки. В сезоне-2022/2023 Национальной хоккейной лиги россиянин принял участие в 64 встречах регулярного чемпионата, в которых забросил 23 шайбы и отдал 32 результативные передачи, суммарно набрав 55 очков. «Каролина» дошла до финала Восточной конференции, однако всухую проиграла серию «Флориде Пантерз» — 0:4.