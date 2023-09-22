Андрей Свечников оценил шансы на возвращение на лёд в ближайшее время после тяжёлой травмы
Поделиться
Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников поделился мыслями о ходе восстановления после тяжёлой травмы.
«Возвращение на лёд в ближайшее время? Шансы хорошие, но, честно говоря, ничего обещать не могу. Посмотрим, как я буду себя чувствовать через несколько недель», — приводит слова Свечникова ESPN.
Напомним, Свечников пропустил остаток прошлого сезона из-за разрыва передней крестообразной связки. В сезоне-2022/2023 Национальной хоккейной лиги россиянин принял участие в 64 встречах регулярного чемпионата, в которых забросил 23 шайбы и отдал 32 результативные передачи, суммарно набрав 55 очков. «Каролина» дошла до финала Восточной конференции, однако всухую проиграла серию «Флориде Пантерз» — 0:4.
Комментарии
- 22 сентября 2023
-
23:26
-
23:18
-
23:09
-
23:00
-
22:53
-
22:47
-
22:37
-
22:20
-
22:16
-
22:10
-
22:00
-
21:51
-
21:38
-
21:25
-
21:14
-
21:06
-
21:00
-
20:50
-
20:35
-
20:18
-
19:55
-
19:37
-
19:12
-
18:55
-
18:35
-
18:18
-
17:57
-
17:35
-
17:10
-
16:41
-
16:36
-
16:16
-
15:58
-
15:54
-
15:51
Партнерский контент