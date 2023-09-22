Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Адмирал — Динамо М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
10:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин потренировался с Бекстрёмом в формате «2х2»

Овечкин потренировался с Бекстрёмом в формате «2х2»
Комментарии

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провёл тренировку в формате «два на два» со своим давним товарищем Никласом Бекстрёмом.

Овечкин и Бекстрём, а также Карлсон, Манта и Дауд начали сбор «Кэпиталз» с упражнений по катанию.

Напомним, в середине июня 2022 года 35-летний швед перенёс операцию по восстановлению левого бедра и пропустил первую часть регулярного чемпионата – 2022/2023. Всего Бекстрём сыграл 39 матчей в минувшей кампании. Шведский нападающий набрал 21 (7+14) очко при показателе полезности «-25». В общей сложности в НХЛ Бекстрём принял участие в 1097 встречах, в которых забил 271 гол и отдал 761 результативную передачу, суммарно записав на свой счёт 1032 балла при показателе полезности «+86».

Материалы по теме
«А сами как думаете?» Овечкин резко ответил на вопрос журналиста о плей-офф
Материалы по теме
«Вашингтон» подставляет Овечкина. Как близко Ови подберётся к Гретцки в новом сезоне?
«Вашингтон» подставляет Овечкина. Как близко Ови подберётся к Гретцки в новом сезоне?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android