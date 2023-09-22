Овечкин потренировался с Бекстрёмом в формате «2х2»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провёл тренировку в формате «два на два» со своим давним товарищем Никласом Бекстрёмом.

Овечкин и Бекстрём, а также Карлсон, Манта и Дауд начали сбор «Кэпиталз» с упражнений по катанию.

Напомним, в середине июня 2022 года 35-летний швед перенёс операцию по восстановлению левого бедра и пропустил первую часть регулярного чемпионата – 2022/2023. Всего Бекстрём сыграл 39 матчей в минувшей кампании. Шведский нападающий набрал 21 (7+14) очко при показателе полезности «-25». В общей сложности в НХЛ Бекстрём принял участие в 1097 встречах, в которых забил 271 гол и отдал 761 результативную передачу, суммарно записав на свой счёт 1032 балла при показателе полезности «+86».