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«Андрей выглядит великолепно». Лидер «Каролины» — о состоянии Свечникова после травмы

«Андрей выглядит великолепно». Лидер «Каролины» — о состоянии Свечникова после травмы
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Лидер и нападающий «Каролины Харрикейнз» Себастьян Ахо высказался о процессе восстановления одноклубника Андрея Свечникова после тяжёлой травмы и о том, как россиянин выглядит на тренировках.

«На мой взгляд, он выглядит великолепно. Очевидно, что с этими вещами нужно быть осторожным. Вы не хотите рисковать ради возвращения и всего такого. Просто так здорово видеть, как он катается на полной скорости и снова в составе», — приводит слова Ахо ESPN.

Напомним, Свечников пропустил остаток прошлого сезона из-за разрыва передней крестообразной связки. В сезоне-2022/2023 Национальной хоккейной лиги россиянин принял участие в 64 встречах регулярного чемпионата, в которых забросил 23 шайбы и отдал 32 результативные передачи, суммарно набрав 55 очков. «Каролина» дошла до финала Восточной конференции, однако всухую проиграла серию «Флориде Пантерз» — 0:4.

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