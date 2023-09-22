«Ощущение, что вернулся в прошлое». Бекстрём — о впечатлениях от тренировки с Овечкиным

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём поделился впечатлениями от совместной тренировки с Александром Овечкиным.
«Это потрясающе. Очевидно, что сейчас начало тренировочного лагеря, все общаются и всё такое, но каждый раз, когда у тебя появляется возможность потренироваться или поиграть с Ови, это потрясающе. Такое ощущение, что ты вернулся в прошлое», — приводит слова Бекстрёма Russian Machine Never Breaks.
Напомним, в середине июня 2022 года 35-летний швед перенёс операцию по восстановлению левого бедра и пропустил первую часть регулярного чемпионата – 2022/2023. Всего Бекстрём сыграл 39 матчей в минувшей кампании. Шведский нападающий набрал 21 (7+14) очко при показателе полезности «-25». В общей сложности в НХЛ Бекстрём принял участие в 1097 встречах, в которых забил 271 гол и отдал 761 результативную передачу, суммарно записав на свой счёт 1032 балла при показателе полезности «+86».
- 22 сентября 2023
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