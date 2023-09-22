Стали известны партнёры Овечкина на 1-й тренировке «Вашингтона» под руководством Карбери

Стали известны звенья «Вашингтон Кэпиталз» на первой тренировке под руководством Спенсера Карбери, сообщает журналист Том Гулитти в «Твиттере».

Состав поделили на две команды — «А» и «Б». В первую попали нападающие Александр Овечкин и Иван Мирошниченко, а также защитник Александр Алексеев. Капитан «столичных» провёл тренировку в звене с Никласом Бекстрёмом и Энтони Мантой.

Полностью команда «А» выглядит так:

Овечкин — Бекстрём — Манта;

Мирошниченко — Сгарбосса — Филлипс;

Маленстин/Лимоджес — Дауд — Протас;

Рыбински — Хофер — Суздалев.

Сандин — Карлсон;

Хаман Актелль — Приски;

Алексеев — Макилрат;

Несс — Дэй.

Кемпер;

Стивенсон;

Бьоркланд.

В состав «Б» попали Евгений Кузнецов и Богдан Тринеев:

Милано — Кузнецов — Уилсон;

Макмайкл — Строум — Оши;

Снивли — Лапьер — Обе-Кюбель;

Франк — Саттер — Кристалл/Тринеев.

Фехервари — Йенсен;

Эдмундсон — ван Римсдайк;

Юханссон — Иорио;

Макдональд — Ливерманн.

Линдгрен;

Шепард.