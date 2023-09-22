Стали известны партнёры Овечкина на 1-й тренировке «Вашингтона» под руководством Карбери

Стали известны звенья «Вашингтон Кэпиталз» на первой тренировке под руководством Спенсера Карбери, сообщает журналист Том Гулитти в «Твиттере».
Состав поделили на две команды — «А» и «Б». В первую попали нападающие Александр Овечкин и Иван Мирошниченко, а также защитник Александр Алексеев. Капитан «столичных» провёл тренировку в звене с Никласом Бекстрёмом и Энтони Мантой.
Полностью команда «А» выглядит так:
Овечкин — Бекстрём — Манта;
Мирошниченко — Сгарбосса — Филлипс;
Маленстин/Лимоджес — Дауд — Протас;
Рыбински — Хофер — Суздалев.
Сандин — Карлсон;
Хаман Актелль — Приски;
Алексеев — Макилрат;
Несс — Дэй.
Кемпер;
Стивенсон;
Бьоркланд.
В состав «Б» попали Евгений Кузнецов и Богдан Тринеев:
Милано — Кузнецов — Уилсон;
Макмайкл — Строум — Оши;
Снивли — Лапьер — Обе-Кюбель;
Франк — Саттер — Кристалл/Тринеев.
Фехервари — Йенсен;
Эдмундсон — ван Римсдайк;
Юханссон — Иорио;
Макдональд — Ливерманн.
Линдгрен;
Шепард.
- 22 сентября 2023
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