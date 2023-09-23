Овечкин — о своей травме: если можешь кататься, можешь что-то делать, то хочешь играть

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о своей травме и о возможных обновлениях тактики при игре в большинстве.
«Моя травма? Если можешь кататься, можешь что-то делать, то хочешь играть. Ты можешь делать что-то на льду и вне льда, стараешься вернуться, иногда получается, иногда — нет.
Не говорил с тренером о большинстве, но эти ребята знают, что делают, и просто расскажут нам. У нас есть опыт, мы будем стараться на все 100%», — приводит слова Овечкина пресс-служба «Вашингтона».
Напомним, Овечкин играет в НХЛ с 2005 года. Впереди стартует 19-й сезон нападающего «Кэпиталз» в лиге. За это время капитан «столичных» принял участие в 1347 встречах, в которых забросил 822 шайбы, отдал 663 результативные передачи и суммарно набрал 1485 очков при общем показателе полезности «+67». Кроме того, Овечкин выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.
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