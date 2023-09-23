Заварухин: мне очень приятно побеждать в Уфе

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин после гостевого матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (1:0) рассказал, что ему приятно побеждать в родном городе.

«Очень приятно находиться дома – родной для меня город и родной стадион. Мне очень приятно побеждать дома. Что касается игры, то наконец-то завершился тяжёлый выезд, в котором мы встречались с сильными уральскими командами. И в этой встрече больше старались играть от обороны. За десять дней провели пять матчей, четыре из которых на выезде. «Живая» лавка, командная такая победа. Парни играли друг за друга, подчищали ошибки свои, имели хорошие моменты, где-то и в штангу попадали. Здорово, что со вбрасывания стандарт сработал. Дальше сыграли по счёту. Плюс, бригада меньшинства основную роль сыграла в концовке, где выстояли и довели матч до победы. Соперник тяжёлый, очень быстрый, тяжело нам было выходить из-под прессинга.

Насколько серьёзное повреждение у Зборовского? По приезду в Екатеринбург он пройдёт обследование. У нас каждую игру появляются травмированные. Сегодня Кизимов. Говорят, выбыл надолго. Очень жаль. Желаем ребятам здоровья, чтобы быстрее восстановились! А то лазарет у нас всё полнеет и полнеет», — приводит официальный сайт «Автомобилиста» слова Заварухина.