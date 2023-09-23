Вратарь Аликин рассказал о первом матче на ноль за «Автомобилист»

Вратарь «Автомобилиста» Евгений Аликин подвёл итоги гостевого матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (1:0). Для него это была первая игра на ноль в составе команды из Екатеринбурга.
«После победы всегда хорошие эмоции, позитивное настроение и амбиции идти дальше – с такой же игрой! За счёт чего удалось сохранить ворота в неприкосновенности? За счёт партнёров по команде. Как сказал главный тренер, сегодня 20 заблокированных бросков было. Каждый делал своё дело. Отсюда и такой результат.
Что можно сказать по итогам выездной серии, которая до матча в Уфе складывалась неудачно, и к тому же прошла на автобусе? Мы настраивались на каждый матч, как и на любой другой. Не важно, на самолёте добирались на игру, или на автобусе. У меня в Хабаровске потяжелее было с перелётами, поэтому особо не обратил даже внимания на это.
Насколько важно было победить в последнем матче серии, чтобы с хорошим настроением домой отправляться? Не важно, какой это матч – первый или последний. Мы на каждую игру настраиваемся. Хорошо, что так получилось, потому что сейчас едем домой, и на следующие игры будет совсем другой настрой, нежели мы бы с очередным поражением в Екатеринбург вернулись», — приводит официальный сайт «Автомобилиста» слова Аликина.
- 23 сентября 2023
-
04:20
-
03:59
-
03:15
-
02:57
-
02:00
-
01:00
-
00:30
- 22 сентября 2023
-
23:50
-
23:35
-
23:26
-
23:18
-
23:09
-
23:00
-
22:53
-
22:47
-
22:37
-
22:20
-
22:16
-
22:10
-
22:00
-
21:51
-
21:38
-
21:25
-
21:14
-
21:06
-
21:00
-
20:50
-
20:35
-
20:18
-
19:55
-
19:37
-
19:12
-
18:55
-
18:35
-
18:18