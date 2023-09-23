Вратарь Аликин рассказал о первом матче на ноль за «Автомобилист»

Вратарь «Автомобилиста» Евгений Аликин подвёл итоги гостевого матча регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (1:0). Для него это была первая игра на ноль в составе команды из Екатеринбурга.

«После победы всегда хорошие эмоции, позитивное настроение и амбиции идти дальше – с такой же игрой! За счёт чего удалось сохранить ворота в неприкосновенности? За счёт партнёров по команде. Как сказал главный тренер, сегодня 20 заблокированных бросков было. Каждый делал своё дело. Отсюда и такой результат.

Что можно сказать по итогам выездной серии, которая до матча в Уфе складывалась неудачно, и к тому же прошла на автобусе? Мы настраивались на каждый матч, как и на любой другой. Не важно, на самолёте добирались на игру, или на автобусе. У меня в Хабаровске потяжелее было с перелётами, поэтому особо не обратил даже внимания на это.

Насколько важно было победить в последнем матче серии, чтобы с хорошим настроением домой отправляться? Не важно, какой это матч – первый или последний. Мы на каждую игру настраиваемся. Хорошо, что так получилось, потому что сейчас едем домой, и на следующие игры будет совсем другой настрой, нежели мы бы с очередным поражением в Екатеринбург вернулись», — приводит официальный сайт «Автомобилиста» слова Аликина.