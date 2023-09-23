Инсайдер НХЛ Фридман заявил, что руководство «Тампа-Бэй» готово расстаться со Стэмкосом

Инсайдер НХЛ Эллиот Фридман заявил, что руководство «Тампа-Бэй» готово расстаться с капитаном Стивеном Стэмкосом. Соглашение 33-летнего нападающего с кэпхитом $ 8,5 млн рассчитано до конца сезона-2023/2024. Генеральный менеджер «Тампы» Жюльен Брисбуа также заявил, что примет решение по итогам предстоящего сезона.

«Я узнал это от некоторых хоккеистов «Тампы» и людей из организации. Некоторые из них сказали мне о существующем у них убеждении, что руководство «Тампы» не расстроится, если Стивен уйдёт из клуба», – цитирует Фридмана Open Ice.

Ранее Стэмкос заявил, что разочарован отсутствием переговоров о новом контракте с «Тампой» в преддверии сезона-2023/2024 НХЛ.