Инсайдер НХЛ Фридман заявил, что руководство «Тампа-Бэй» готово расстаться со Стэмкосом
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Инсайдер НХЛ Эллиот Фридман заявил, что руководство «Тампа-Бэй» готово расстаться с капитаном Стивеном Стэмкосом. Соглашение 33-летнего нападающего с кэпхитом $ 8,5 млн рассчитано до конца сезона-2023/2024. Генеральный менеджер «Тампы» Жюльен Брисбуа также заявил, что примет решение по итогам предстоящего сезона.
«Я узнал это от некоторых хоккеистов «Тампы» и людей из организации. Некоторые из них сказали мне о существующем у них убеждении, что руководство «Тампы» не расстроится, если Стивен уйдёт из клуба», – цитирует Фридмана Open Ice.
Ранее Стэмкос заявил, что разочарован отсутствием переговоров о новом контракте с «Тампой» в преддверии сезона-2023/2024 НХЛ.
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