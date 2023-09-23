Бекстрём: недопустимо, чтобы «Вашингтон» вновь пропустил плей-офф

Нападающий «Вашингтона» Никлас Бекстрём прокомментировал начало тренировочного лагеря и заявил, что «Кэпиталз» в новом сезоне намерены попасть в плей-офф.

«Думаю, многие из хоккеистов нашей команды рады вернуться, приступить к тренировкам. Мы расстроены из-за итога прошлого сезона. Не хотим снова пропустить плей-офф, это недопустимо. Вижу много желания у ребят в раздевалке и в том, как мы подходим к сезону. Думаю, это будет очень важный сезон.

Я готов на 100 процентов. Этим летом я усердно работал и очень рад оказаться в тренировочном лагере. Я люблю этот клуб, город и болельщиков. Очень рад вернуться и играть в хоккей», – цитирует Бекстрёма пресс-служба НХЛ.

Напомним, в середине июня 2022 года 35-летний швед перенёс операцию по восстановлению левого бедра и пропустил первую часть регулярного чемпионата – 2022/2023. Всего Бекстрём сыграл 39 матчей в минувшей кампании. Шведский нападающий набрал 21 (7+14) очко при показателе полезности «-25». В общей сложности в НХЛ Бекстрём принял участие в 1097 встречах, в которых забил 271 гол и отдал 761 результативную передачу, суммарно записав на свой счёт 1032 балла при показателе полезности «+86».