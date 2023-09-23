«Аризона» обыграла «Лос-Анджелес» в результативном выставочном матче НХЛ в Австралии

В Мельбурне (Австралия) на стадионе «Род Лейвер-арена» прошёл выставочный матч НХЛ между «Лос-Анджелесом» и «Аризоной». Победу в результативном матче одержали «Койотс» со счётом 5:3. Отметим, что на матче был аншлаг при вместимости стадиона 14 820 зрителей.
Голом и результативной передачей отметился нападающий «Кингз» Виктор Арвидссон. Победный гол «Аризоны» в великолепном проходе забил 19-летний нападающий Логан Кули, выбранный «койотами» под третьим номером на драфте НХЛ 2022 года.
В матче принимал участие единственный российский хоккеист. Им стал защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков. Россиянин провёл на площадке весь матч и не отметился результативными баллами, заработав нейтральный показатель полезности «0».
Завтра, 24 сентября, команды проведут ответный матч на льду «Род Лейвер-арены». Начало встречи — в 7:05 мск.
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