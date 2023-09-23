Третий номер драфта Кули забросил фантастическую шайбу в выставочном матче НХЛ в Австралии

В выставочном матче НХЛ в Австралии между «Лос-Анджелесом» и «Аризоной» (3:5) великолепный по красоте гол забил 19-летний нападающий «Койотс» Логан Кули. Форвард был выбран «койотами» под третьим номером на драфте НХЛ 2022 года и в прошлом сезоне выступал за университет Миннесоты.

Форвард подхватил шайбу в средней зоне и в фантастическом сольном проходе забросил шайбу в ворота «Кингз», по пути спинорамой обыграв несколько игроков соперника. Отметим, что эта шайба стала победной в матче.

ВИДЕО

В матче принимал участие единственный российский хоккеист. Им стал защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков. Россиянин провёл на площадке весь матч и не отметился результативными баллами, заработав нейтральный показатель полезности «0».

Завтра, 24 сентября, команды проведут ответный матч на льду «Род Лейвер-арены». Начало встречи — в 7:05 мск.