Третий номер драфта Кули забросил фантастическую шайбу в выставочном матче НХЛ в Австралии

В выставочном матче НХЛ в Австралии между «Лос-Анджелесом» и «Аризоной» (3:5) великолепный по красоте гол забил 19-летний нападающий «Койотс» Логан Кули. Форвард был выбран «койотами» под третьим номером на драфте НХЛ 2022 года и в прошлом сезоне выступал за университет Миннесоты.
Форвард подхватил шайбу в средней зоне и в фантастическом сольном проходе забросил шайбу в ворота «Кингз», по пути спинорамой обыграв несколько игроков соперника. Отметим, что эта шайба стала победной в матче.
В матче принимал участие единственный российский хоккеист. Им стал защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков. Россиянин провёл на площадке весь матч и не отметился результативными баллами, заработав нейтральный показатель полезности «0».
Завтра, 24 сентября, команды проведут ответный матч на льду «Род Лейвер-арены». Начало встречи — в 7:05 мск.
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