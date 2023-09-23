Коваленко — о Задорове: московский мажор с пляжа Америки учит жизни 140-миллионную страну

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко резко осудил интервью защитника «Калгари Флэймз» Никиты Задорова на YouTube-канале «вДудь»*. 28-летний защитник «Калгари» выступает в Северной Америке с 2012 года.
«В меру своих сил помогаю людям Донбасса, бываю в Луганске, в Харьковской области, но при этом всё равно стараюсь уходить от политических заявлений. Слишком сложная и болезненная тема! А тут московский мажор – с пляжа Америки, подхихикивая, как дурачок, – с налёта всем расставил диагнозы. Коллегам, сборной России, её хоккею, стране.
Ты не был на Родине много лет, не общаешься со своими родителями, не можешь разобраться даже в своей семье – и при этом учишь жизни 140-миллионную страну. Откуда при нулевом жизненном опыте столько самоуверенности и высокомерия? Приглашаю на Донбасс Задорова. Неделю на пляже в Майами в данной ситуации ему было бы правильно поменять на неделю в Мариуполе. Чтобы мозги встали на место. И чтобы избежать позора в своей стране», – цитирует Коваленко Russia-Hockey.ru.
*признан иноагентом в РФ
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