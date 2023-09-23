Дубль Уила принёс победу московскому «Динамо» в выездном матче с «Адмиралом»

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» завершился очередной матч КХЛ между «Адмиралом» и московским «Динамо». Победу в матче одержали гости со счётом 5:4.
Первый период матча закончился без заброшенных шайб, но с подавляющим преимуществом гостей по броскам — 23:6. Главным героем матча стал нападающий «Динамо» Джордан Уил, оформивший дубль. Три результативные передачи на счету защитника москвичей Игоря Ожиганова. За «Адмирал» дебютную шайбу в своей второй смене в КХЛ забросил защитник Егор Никитин, играющий на правах аренды из московского «Динамо». В концовке матча «моряки» забросили три шайбы, но сравнять счёт не смогли.
Отметим отсутствие в заявке «моряков» основного вратаря Никиты Серебрякова.
«Динамо» одержало седьмую победу подряд и вышло на первое место в общей таблице КХЛ.
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