Кудашов: «Динамо» живёт по московскому времени. Организм готов в это время тренироваться

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов оценил победу в выездном матче с «Адмиралом» со счётом 5:4.

«Думаю, что в первую очередь игра понравилась зрителям. Да и нам – тренерам. Нам-то точно, по крайней мере потому, что выиграли и хорошо играли. Да, есть пропущенные голы, но от этого никуда не деться. Они все были в основном в меньшинстве, через бросок и закрывание вратаря. Игроки серьёзно отнеслись к игре. Был момент во втором периоде, где мы немного позволили себе вольности. Но в целом игра получилась содержательной. Хотелось бы меньше пропущенных голов, но так бывает. Мы довольны, что забираем два очка.

Акклиматизация – это когда ты живёшь по местному времени, а мы живём по московскому времени. И если говорить о сегодня, то 10 часов утра – это время тренировки, поэтому организм готов, что он в это время тренируется.

Мы говорили, что всегда нужно двигать ногами и работать ногами, чтобы соперник цеплял. Надо обыгрывать и создавать сложные условия для соперника, чтобы зарабатывать удаления. Мы сегодня делали акцент на этом», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.