Главный тренер «Адмирала» назвал главную беду своей команды
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев посетовал на недостаток квалифицированных центральных нападающих в составе «моряков». Владивостокский клуб уступил в домашнем матче московскому «Динамо» со счётом 4:5.
«Комментарий по игре будет короткий – у нас большая проблема с центральными нападающими. Эта игра ещё раз это показала. Тут большим специалистом быть не надо. А так, в принципе, молодцы, что боролись до конца. Но сегодня опять у нас не все игроки соответствовали уровню того хоккея, который был на арене. Ещё раз повторюсь, что большая беда с центральными. Берлёва нет, и эта ось у нас очень сильно проседает в команде. У меня всё», — передаёт слова Тамбиева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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