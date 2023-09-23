Вратарь «Трактора» Фукале «привёз» шайбу в свои ворота при игре в большинстве

В Москве на стадионе «Мегаспорт» в эти минуты проходит очередной матч КХЛ, в котором «Спартак» принимает «Трактор». Идёт третий период, счёт в матче 2:2.

В начале третьего периода «Трактор» получил право на игру в большинстве. Челябинцы привезли шайбу к своим воротам, где голкипер Зак Фукале хотел оставить шайбу своему защитнику, но замешкался, чем воспользовался нападающий «Спартака» Шейн Принс, оформивший дубль.

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На драфте НХЛ — 2013 голкипер был выбран командой «Монреаль Канадиенс» во втором раунде под общим 32-м номером. 28-летний Фукале за всю карьеру провёл лишь четыре матча в НХЛ, в которых одержал одну победу при 92,4% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 1,75.