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Вратарь «Трактора» Фукале «привёз» шайбу в свои ворота при игре в большинстве

Вратарь «Трактора» Фукале «привёз» шайбу в свои ворота при игре в большинстве
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В Москве на стадионе «Мегаспорт» в эти минуты проходит очередной матч КХЛ, в котором «Спартак» принимает «Трактор». Идёт третий период, счёт в матче 2:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2023, суббота. 13:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 2
ОТ
Трактор
Челябинск
0:1 Рыков (Ткачёв, Яруллин) – 19:00 (5x5)     1:1 Принс (Заседа, Вишневский) – 24:20 (5x4)     2:1 Принс – 41:17 (4x5)     2:2 Бурдасов (Калинин, Карпухин) – 44:57 (5x5)     3:2 Порядин (Голдобин, Морозов) – 64:33 (4x3)    

В начале третьего периода «Трактор» получил право на игру в большинстве. Челябинцы привезли шайбу к своим воротам, где голкипер Зак Фукале хотел оставить шайбу своему защитнику, но замешкался, чем воспользовался нападающий «Спартака» Шейн Принс, оформивший дубль.

ВИДЕО

На драфте НХЛ — 2013 голкипер был выбран командой «Монреаль Канадиенс» во втором раунде под общим 32-м номером. 28-летний Фукале за всю карьеру провёл лишь четыре матча в НХЛ, в которых одержал одну победу при 92,4% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 1,75.

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