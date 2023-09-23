«Спартак» обыграл «Трактор» в овертайме и нанёс челябинцам третье поражение подряд
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В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч КХЛ, в котором «Спартак» принимал «Трактор». Победу в матче в дополнительное время одержали хозяева со счётом 3:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2023, суббота. 13:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 2
ОТ
Трактор
Челябинск
0:1 Рыков (Ткачёв, Яруллин) – 19:00 (5x5) 1:1 Принс (Заседа, Вишневский) – 24:20 (5x4) 2:1 Принс – 41:17 (4x5) 2:2 Бурдасов (Калинин, Карпухин) – 44:57 (5x5) 3:2 Порядин (Голдобин, Морозов) – 64:33 (4x3)
Дублем в составе москвичей отметился нападающий Шейн Принс. Отметим вторую шайбу форварда, которую он забросил в меньшинстве после грубой ошибки вратаря «Трактора» Зака Фукале. За «Трактор» забивали Антон Бурдасов и Александр Рыков. Победную шайбу в овертайме после великолепной комбинации забросил Павел Порядин.
«Трактор» потерпел третье поражение подряд. В следующем матче челябинцы встретятся в Тольятти с местной «Ладой» 25 сентября. «Спартак» одержал вторую победу кряду и 26 сентября примет на своём льду «Сочи».
Комментарии
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