«Сибирь» в третий раз в сезоне обыграла «Барыс» и одержала третью победу подряд
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В Новосибирске на «Сибирь-Арене» прошёл очередной матч регулярного Фонбет чемпионата КХЛ между «Сибирью» и «Барысом». Матч закончился победой хозяев со счётом 4:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2023, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 2
Барыс
Астана
1:0 Гоголев (Прохоркин, Аланов) – 03:10 (5x5) 1:1 Барбер (Скленичка, Оберг) – 15:03 (5x4) 2:1 Климович – 32:27 (5x4) 3:1 Андреофф (Аланов, Бутузов) – 44:19 (5x4) 3:2 Барбер (Нургалиев) – 50:09 (5x5) 4:2 Бек (Прохоркин) – 59:01 (en)
Отметим, что чешский нападающий «Барыса» Рудольф Червены в своём дебютном матче за казахстанский клуб получил большой пятиминутный штраф за удар коленом капитана «Сибири» Егора Аланова. Новосибирцы воспользовались этим большинством, забив один гол и выйдя вперёд в матче со счётом 2:1. За «Сибирь» забивали Павел Гоголев, Иван Климович и Энди Андреофф. За «Барыс» дублем отметился Райли Барбер. Шайбу в пустые ворота в концовке матча забросил Тейлор Бек.
Прошедший матч стал третьим между этими командами в текущем сезоне КХЛ. Все встречи выиграли новосибирцы.
Комментарии
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