«Сибирь» в третий раз в сезоне обыграла «Барыс» и одержала третью победу подряд

В Новосибирске на «Сибирь-Арене» прошёл очередной матч регулярного Фонбет чемпионата КХЛ между «Сибирью» и «Барысом». Матч закончился победой хозяев со счётом 4:2.

Отметим, что чешский нападающий «Барыса» Рудольф Червены в своём дебютном матче за казахстанский клуб получил большой пятиминутный штраф за удар коленом капитана «Сибири» Егора Аланова. Новосибирцы воспользовались этим большинством, забив один гол и выйдя вперёд в матче со счётом 2:1. За «Сибирь» забивали Павел Гоголев, Иван Климович и Энди Андреофф. За «Барыс» дублем отметился Райли Барбер. Шайбу в пустые ворота в концовке матча забросил Тейлор Бек.

Прошедший матч стал третьим между этими командами в текущем сезоне КХЛ. Все встречи выиграли новосибирцы.