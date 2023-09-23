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Задоров рассказал, как решился на скандальное интервью

Задоров рассказал, как решился на скандальное интервью
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Защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров рассказал, как решился дать интервью российскому журналисту Юрию Дудю*. Хоккеист сообщил, что посоветовался с женой, своим агентом Дэном Мильштейном и NHLPA (Ассоциацией игроков Национальной хоккейной лиги), прежде чем принять решение.

«Когда Юрий позвонил мне летом в июле, у меня был долгий разговор с женой и агентом. Мы взвесили все плюсы и минусы, и я подготовился к интервью… Думаю, мне важно высказаться лично. Я думаю, надеюсь, что смогу что-то изменить в этом мире. Думаю, что просто важно говорить и быть услышанным», — приводит слова Задорова TSN.

Напомним, интервью российского хоккеиста вызвало большой резонанс. Кто-то жёстко его раскритиковал, кто-то поддержал.

*признан иноагентом в РФ

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