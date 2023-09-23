Плющев: не понимаю, почему ЦСКА так инфантильно относится к играм, коллеги разочарованы

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мыслями о команде, которая удивила его сильнее всего в начале нового сезона КХЛ. Экс-наставник назвал ЦСКА. Плющев высказался о составе московской команды, а также выразил непонимание, почему клуб неудачно стартовал.

«Какая команда удивляет на старте КХЛ? Есть одна такая команда. Меня очень сильно удивляет ЦСКА, который имеет один из лучших составов в КХЛ по опыту и мастерству, но их до сих пор лихорадит по непонятным причинам. А сказать про какую-то команду: «Вах! Я ей восхищаюсь», не могу, такую не заметил.

Значит, ЦСКА — разочарование? Думаю… Да я не то что думаю, знаю! Всё-таки я бывший армеец, которые прошёл прекрасную школу под руководством великих тренеров. Действительно удивляет, не понимаю, почему у команды такая нестабильность. Не понимаю, почему ЦСКА так инфантильно относится к играм. Я встречаюсь с бывшими коллегами по армейскому цеху, все настолько разочарованы и ничего не могут понять», — приводит слова Плющева Legalbet.

Отметим, что на данный момент ЦСКА находится вне зоны плей-офф. На счету армейцев семь очков, они на девятом месте в Западной конференции.