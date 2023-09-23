Задоров: теперь Флорида — мой дом, я наслаждаюсь временем там

Защитник «Калгари Флэймз» Никита Задоров высказался после резонансного интервью российскому журналисту Юрию Дудю*.

«У меня в России только родители, и они имеют другую точку зрения. Оставим всё как есть. Я, вероятно, не смогу вернуться в ближайшее время. Но теперь Флорида — мой дом, поэтому я наслаждаюсь временем, проведённым там.

У каждого человека своё мнение. Мне кажется, что 99% игроков в целом — канадцы, американцы, шведы — больше сосредоточены на хоккее, своей жизни и семье и не занимаются политикой. Но эта сфера для меня интересна. Мне это нравится. Я читал об этом и слушал многих экспертов, и я стал более образованным, чтобы высказываться», — приводит слова Задорова Sportsnet.

*признан иноагентом в РФ