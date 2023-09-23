Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Лада» одержала 4-ю победу подряд, обыграв «Куньлунь», и вышла на второе место на Востоке

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Лада» принимала пекинский «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:1 (2:1, 1:0, 2:0).

На седьмой минуте Остап Сафин вывел «Ладу» вперёд. На девятой минуте Алексей Ожгихин удвоил преимущество тольяттинцев. На 11-й минуте Нолан Мойл с передачи Люка Локхарта отыграл один гол. На 27-й минуте Павел Колтыгин после паса Евгения Калабушкина забил в меньшинстве — 3:1. На 45-й минуте Донат Стальнов сделал счёт 4:1. На 48-й минуте Скотт Космачук с передачи Троя Джозефса забросил пятую шайбу.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Лада» 25 сентября в Тольятти сыграет с «Трактором». «Куньлунь» 27 сентября примет «Металлург».