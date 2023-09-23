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«Лада» одержала 4-ю победу подряд, обыграв «Куньлунь», и вышла на второе место на Востоке

«Лада» одержала 4-ю победу подряд, обыграв «Куньлунь», и вышла на второе место на Востоке
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В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Лада» принимала пекинский «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:1 (2:1, 1:0, 2:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2023, суббота. 16:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
5 : 1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Сафин – 06:31 (5x5)     2:0 Ожгихин (Сафин, Колтыгин) – 08:57 (5x5)     2:1 Мойл (Локхарт) – 10:45 (5x5)     3:1 Колтыгин (Калабушкин) – 26:58 (4x5)     4:1 Стальнов (Грошев, Червоненко) – 44:23 (5x5)     5:1 Космачук (Джозефс) – 47:58 (5x5)    

На седьмой минуте Остап Сафин вывел «Ладу» вперёд. На девятой минуте Алексей Ожгихин удвоил преимущество тольяттинцев. На 11-й минуте Нолан Мойл с передачи Люка Локхарта отыграл один гол. На 27-й минуте Павел Колтыгин после паса Евгения Калабушкина забил в меньшинстве — 3:1. На 45-й минуте Донат Стальнов сделал счёт 4:1. На 48-й минуте Скотт Космачук с передачи Троя Джозефса забросил пятую шайбу.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Лада» 25 сентября в Тольятти сыграет с «Трактором». «Куньлунь» 27 сентября примет «Металлург».

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