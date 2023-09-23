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«Нефтехимик» на последней секунде овертайма вырвал победу у «Авангарда»

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Нефтехимик» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0).

На 55-й секунде Илья Хохлов с передачи Александра Дергачёва вывел нижнекамскую команду вперёд. На 11-й минуте Иван Николишин, реализовав численное большинство, сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Денис Венгрыжановский и Игорь Гераськин. Победу своей команде в овертайме принёс Андрей Белозёров.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» в Екатеринбурге сыграет с «Автомобилистом». «Нефтехимик» примет «Барыс». Оба матча состоятся 25 сентября.