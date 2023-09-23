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«Нефтехимик» на последней секунде овертайма вырвал победу у «Авангарда»

«Нефтехимик» на последней секунде овертайма вырвал победу у «Авангарда»
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В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Нефтехимик» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 сентября 2023, суббота. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 1
ОТ
Авангард
Омск
1:0 Хохлов (Дергачёв) – 00:55 (5x5)     1:1 Николишин (Венгрыжановский, Гераськин) – 10:49 (5x4)     2:1 Белозёров (Якупов) – 64:59 (4x3)    

На 55-й секунде Илья Хохлов с передачи Александра Дергачёва вывел нижнекамскую команду вперёд. На 11-й минуте Иван Николишин, реализовав численное большинство, сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Денис Венгрыжановский и Игорь Гераськин. Победу своей команде в овертайме принёс Андрей Белозёров.

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» в Екатеринбурге сыграет с «Автомобилистом». «Нефтехимик» примет «Барыс». Оба матча состоятся 25 сентября.

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