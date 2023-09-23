Видео победного гола «Нефтехимика» в матче с «Авангардом» за секунду до конца овертайма

«Нефтехимик» вырвал победу в матче с «Авангардом» в овертайме.

За восемь секунд до завершения дополнительного времени нападающий омичей Владимир Ткачёв получил двухминутное удаление за подножку. «Нефтехимик» взял тайм-аут. После этого нижнекамцы выиграли вбрасывание, разыграли шайбу и вывели Наиля Якупова на бросок из правого круга вбрасывания. Вратарь спас «ястребов». Тем не менее в сутолоке шайба отскочила на дальнюю штангу, откуда её уже в пустые ворота добил Андрей Белозёров. До завершения овертайма осталась одна секунда.

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Напомним, в Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Нефтехимик» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0).