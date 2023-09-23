Форвард «Северстали» забросил роскошную победную шайбу в серии буллитов с «Металлургом»

Нападающий «Северстали» Кирилл Пилипенко забросил потрясающую шайбу в серии буллитов с «Металлургом».

При счёте 2:0 в пользу череповчан форвард вышел на решающую попытку. Пилипенко подхватил шайбу и поехал по центру. Приблизившись к воротам, нападающий свернул в правую сторону и, переложив шайбу, нанёс бросок из-под ног. Она полетела в «девятку», Артём Загидулин не смог выручить магнитогорцев. Пилипенко принёс своей команде победу.

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Напомним, в Череповце на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местная «Северсталь» принимала магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась в серии буллитов победой хозяев со счётом 5:4 (0:3, 2:0, 2:1, 0:0, 1:0).