«В плане психологии мы себя жалели». С. Фёдоров высказался после победы над «Локомотивом»

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал победу в матче с «Локомотивом» (2:1).
«Ребят — с хорошей игрой. Сыграли все 60 минут. Наших болельщиков — с победой. Я уверен, что они ждали именно такой игры в каждом периоде, все 60 минут. Рад за команду. Постараемся на этом двигаться в правильном направлении. Хороший для нас был тест. Время пришло. Надеюсь на наш коллектив, что мы продолжим так же.
Я не думаю, что надо что-то менять в игре, когда команда действует в определённом стиле. Хотя детали важны. Я думаю, мы стали чуточку мобильнее и злее в некоторых моментах. Выиграли много единоборств и стыков, находились на своих позициях. Всё идёт от головы. Ребята — молодцы, настроились и вняли. Дай бог мы построим что-то более длинное, не один матч, а две, три, пять или десять побед. Рад за ребят, поддержали друг друга, когда было сложно.
«Локомотив» — хорошая команда, организованная. Они имели моменты забить. Ваня Федотов где-то подтащил, где-то — поймали на себя. Надеюсь, что мы правильно воспримем сегодняшний опыт. Непростые сутки-двое у нас были, непростые матчи мы провели. Тренерский штаб видел правильные вещи, но не все 60 минут. Пожелаем взять лучший опыт от сегодняшней встречи, чтобы зажечь мозг. Играть правильно и на результат для нас небольшая проблема. А вот в плане психологии мы себя жалели либо от большого желания делали неправильные вещи», — сказал Фёдоров на пресс-конференции.
- 23 сентября 2023
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