Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«В плане психологии мы себя жалели». С. Фёдоров высказался после победы над «Локомотивом»

«В плане психологии мы себя жалели». С. Фёдоров высказался после победы над «Локомотивом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал победу в матче с «Локомотивом» (2:1).

«Ребят — с хорошей игрой. Сыграли все 60 минут. Наших болельщиков — с победой. Я уверен, что они ждали именно такой игры в каждом периоде, все 60 минут. Рад за команду. Постараемся на этом двигаться в правильном направлении. Хороший для нас был тест. Время пришло. Надеюсь на наш коллектив, что мы продолжим так же.

Я не думаю, что надо что-то менять в игре, когда команда действует в определённом стиле. Хотя детали важны. Я думаю, мы стали чуточку мобильнее и злее в некоторых моментах. Выиграли много единоборств и стыков, находились на своих позициях. Всё идёт от головы. Ребята — молодцы, настроились и вняли. Дай бог мы построим что-то более длинное, не один матч, а две, три, пять или десять побед. Рад за ребят, поддержали друг друга, когда было сложно.

«Локомотив» — хорошая команда, организованная. Они имели моменты забить. Ваня Федотов где-то подтащил, где-то — поймали на себя. Надеюсь, что мы правильно воспримем сегодняшний опыт. Непростые сутки-двое у нас были, непростые матчи мы провели. Тренерский штаб видел правильные вещи, но не все 60 минут. Пожелаем взять лучший опыт от сегодняшней встречи, чтобы зажечь мозг. Играть правильно и на результат для нас небольшая проблема. А вот в плане психологии мы себя жалели либо от большого желания делали неправильные вещи», — сказал Фёдоров на пресс-конференции.

Материалы по теме
Видео
ХК ЦСКА взял реванш у «Локомотива» за поражение дома и одержал четвёртую победу в сезоне
Плющев: не понимаю, почему ЦСКА так инфантильно относится к играм, коллеги разочарованы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android