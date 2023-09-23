Вратарь «Нефтехимика» в овертайме совершил фантастический сейв после броска Ткачёва в упор

Вратарь «Нефтехимика» Филипп Долганов совершил потрясающее спасение в овертайме матча с «Авангардом».
На исходе второй минуты дополнительного времени омичи, заменив голкипера на четвёртого полевого игрока, расположились в чужой зоне. Владимир Ткачёв, находясь слева у борта, отдал диагональную передачу на партнёра. Тот принял пас и, немного придержав шайбу, вернул её Ткачёву. Нападающий нанёс бросок в касание в упор по пустым воротам, однако Долганов успел переместиться и совершить сейв.
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Напомним, в Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Нефтехимик» принимал омский «Авангард». Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счётом 2:1 (1:1, 0:0, 0:0, 1:0).
- 23 сентября 2023
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