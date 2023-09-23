Главный тренер «Авангарда» высказался о поражении на последних секундах овертайма

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал поражение в матче с «Нефтехимиком» (1:2 ОТ).
«Конечно, сегодня настраивались именно на такую серьёзную, тяжёлую встречу. Недавно играли с «Нефтехимиком», тоже там непросто всё было, несмотря на итоговый счёт. Сегодня получили в первой смене гол, потом перестроились, добавили, довольно-таки неплохо играли. Конечно, хотелось лучшего, были моменты. В овертайме рисковали, моменты были, могли решить, но подтащил вратарь «Нефтехимика». Ну и, конечно, за восемь секунд надо стараться выстоять, не пропускать шайбу. Но так получилось, нам забили с окончанием времени. Взяли очко, двигаемся дальше.
Да, неприятный инцидент произошёл в Новосибирске. С таким трудом вернулись в игру, а в следующей смене пропустили. Осадок остался, сразу его не уберёшь. Но с ребятами разговаривали, просили, чтобы они забыли этот результат, потому что впереди ещё много игр. Нужно восстанавливать себя психологически», — сказал Кравец на пресс-конференции.
- 23 сентября 2023
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