Никитин — о поражении от ЦСКА: мы почитали прессу. Надеялись, что журналисты правы

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение в матче с ЦСКА (1:2).
«Чтобы обыграть хороший ЦСКА, нужно сделать «экстра». Мы сегодня не смогли сделать экстра-усилие. Чуть-чуть пожалели себя. Возможно, мы подумали, что достаточно дождаться момента. Результат закономерен. Мы не были лучшей версией самих себя, ЦСКА так не обыграешь. Хотя мы знаем, как это делать. Что-то в конце промелькнуло, но было недостаточно.
Замена в тройках в ходе матча? Игра была в стагнации, пытались встряхнуть ребят и что-то новое в тройку привнести. Проигрывали, чего тут ждать? Бут внёс определённую свежесть, создал моменты. Здесь лидеры должны были создавать моменты, этого не хватило. Я думаю, и ЦСКА хорошо сыграл, и мы почитали прессу, надеялись, что журналисты правы. ЦСКА нужно отдать должное, но мы сами виновники поражения», — сказал Никитин на пресс-конференции.
- 23 сентября 2023
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