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Игнатьев: «Лада» была свежее с середины первого периода

Игнатьев: «Лада» была свежее с середины первого периода
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Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Виктор Игнатьев подвёл итоги гостевого матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ладой» (1:5).

«Буду краток. Соперник был свежее, что было видно, наверное, с середины первого периода. Два пропущенных гола в первом периоде не позволили нам сыграть в тот хоккей, в который мы хотели, а во втором и третьем «Лада» была просто свежее», — приводит официальный сайт КХЛ слова Игнатьева.

Китайский клуб потерпел пятое поражение в последних шести матчах. «Куньлунь» занимает шестое место в Западной конференции. На счету команды 10 очков после 11 игр. «Куньлунь» со старта сезона провёл больше всех матчей в КХЛ. В следующей встрече 27 сентября команда сыграет в Мытищах с «Металлургом». Встреча начнётся в 19:30 мск.

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