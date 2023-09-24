Форвард «Лады» Ожгихин — о первом голе в КХЛ: глаза закрыл, бросил и попал

Нападающий «Лады» Алексей Ожгихин поделился эмоциями после победного поединка против «Куньлунь Ред Стар» (5:1), в котором он забросил свою первую шайбу в КХЛ.

«Такая хорошая получилась игра. Чуть сумбурно начали, как мне кажется, но ближе к середине первого периода мы начали работать, так сказать, играть по заданию. Получился интересный, боевой матч, у всей команды были хорошие моменты.

Эмоции от первой заброшенной шайбы, естественно, положительные. Я давно этого ждал. Остап Сафин отдал хороший пас, увидел меня, а я глаза закрыл, бросил и попал. Там рикошет вроде был, даже не видел, если честно.

Мы знали, что соперник будет непростой. «Куньлунь» – очень боевая команда, достаточно жёстко играет, но мы были к этому готовы. Просто мы в первом периоде, правда, начали очень робко, однако в перерыве тренерский штаб подсказал определённые моменты и потом мы уже стали играть немного иначе», — приводит официальный сайт «Лады» слова Ожгихина.