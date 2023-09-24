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Защтник «Нефтехимика» Сериков: нейтрализовали лидеров «Авангарда»

Защтник «Нефтехимика» Сериков: нейтрализовали лидеров «Авангарда»
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Защитник «Нефтехимика» Артём Сериков подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (2:1 ОТ).

«Отличная игра получилась, с парнями договорились, что будем играть больше в обороне, но как видите по игре, многое получалось и в атаке. Держали оборону, среднюю зону, сопернику было сложно войти, нейтрализовали лидеров команды «Авангард». Наш вратарь подтащил, и мы победили.

С чем связана нестабильность в игре «Нефтехимика»? Команда новая, много ребят ушло, много пришло новеньких. Мы стараемся сплотиться, найти новый коллектив, потихоньку-помаленьку. В этом матче получилось. Дальше будем только радовать болельщиков.

Следующий матч против «Барыса». В принципе, уже забыли 0:8 от них, нет чувства мести. Мы начали домашнюю серию с победы и не собираемся останавливаться», — приводит официальный сайт «Нефтехимика» слова Серикова.

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