Защтник «Нефтехимика» Сериков: нейтрализовали лидеров «Авангарда»

Защитник «Нефтехимика» Артём Сериков подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (2:1 ОТ).

«Отличная игра получилась, с парнями договорились, что будем играть больше в обороне, но как видите по игре, многое получалось и в атаке. Держали оборону, среднюю зону, сопернику было сложно войти, нейтрализовали лидеров команды «Авангард». Наш вратарь подтащил, и мы победили.

С чем связана нестабильность в игре «Нефтехимика»? Команда новая, много ребят ушло, много пришло новеньких. Мы стараемся сплотиться, найти новый коллектив, потихоньку-помаленьку. В этом матче получилось. Дальше будем только радовать болельщиков.

Следующий матч против «Барыса». В принципе, уже забыли 0:8 от них, нет чувства мести. Мы начали домашнюю серию с победы и не собираемся останавливаться», — приводит официальный сайт «Нефтехимика» слова Серикова.