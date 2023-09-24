Жамнов — об игре «Спартака»: в некоторых моментах мы не узнавали нашу команду

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором (3:2 ОТ).

«Акцентировали ли мы внимание на том, что «Трактор» слабо играет в третьем периоде? «Трактор» — хорошая команда. В третьем периоде было нервозно. Я просил нашу команду прибавить. В некоторых моментах мы не узнавали нашу команду, иногда принимали решения, которые несвойственны нам. Почему в овертайме в формате три на три выпустили тройку нападающих Порядин-Морозов-Голодбин? Три на три — это риски, но их тройка может создать больше. Не сработало, но хорошо, что в большинстве забили. Возвращение Морозова? Думаю, через игры всё придёт. Ясно, что тренировки не заменят игры, он немного выпал из тонуса, но думаю, что в следующем матче он будет намного лучше. Бурмистров? Он катается, готовится, посмотрим, когда он будет готов. Кин? Он не играл ни одной игры, была лишь одна полная тренировка. Не скажу, в какой пятёрке он будет играть, я пока сам не понял. Посмотрим, как пройдёт его адаптация», — приводит официальный сайт КХЛ слова Жамнова.